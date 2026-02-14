River puede volver al mercado tras la lesión que deja afuera a Portillo

El equipo atraviesa un momento complejo desde lo deportivo, con dos derrotas consecutivas que profundizaron la preocupación interna. En ese contexto, la pérdida del ex-Talleres obliga a replantear variantes en sectores clave del campo.

La ventana reglamentaria que puede activar River

Por normativa, River cuenta con cinco días hábiles para elevar ante la AFA un pedido formal de reemplazo por lesión grave. Si el organismo aprueba la solicitud, el club dispondrá de diez días adicionales para inscribir a un nuevo futbolista, aun cuando el libro de pases se encuentre cerrado.

Según informó Olé, Portillo cumplía con el requisito de haber firmado planilla en al menos el 25 por ciento de los encuentros oficiales, condición indispensable para habilitar el pedido. Si bien no era titular fijo, representaba una alternativa recurrente para Marcelo Gallardo tanto en la zaga como en la mitad de la cancha.

Juan Portillo estará varios meses afuera. Foto: Olé.

En el último partido ante Argentinos Juniors, el mediocampista ingresó como volante central en reemplazo de Aníbal Moreno, pero debió abandonar el campo a los siete minutos por la lesión que luego se confirmó como rotura ligamentaria.

Un plantel corto en zonas sensibles

La baja impacta especialmente en un plantel que ya mostraba limitaciones en ciertos puestos. En defensa, el club solo cuenta con Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Paulo Díaz como centrales, mientras se aguarda el regreso de Germán Pezzella hacia fines de marzo.

En la mitad del campo, Moreno y Fausto Vera cubren el puesto de volante central, aunque las variantes escasean. Kevin Castaño aparece como opción circunstancial y los juveniles Agustín de la Cuesta y Thiago Acosta emergen como alternativas desde la cantera.

En este escenario, River analiza si conviene reforzar la defensa o el mediocampo, en un momento deportivo que obliga a tomar decisiones rápidas. La dirigencia todavía no realizó movimientos formales, pero la posibilidad de volver al mercado está abierta y el margen reglamentario corre. Fuente: El Once

