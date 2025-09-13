El encuentro se disputará en un contexto particular: ambos equipos tienen compromisos decisivos por la Copa Libertadores la próxima semana. River recibirá a Palmeiras por los cuartos de final, mientras que Estudiantes viajará a Brasil para medirse con Flamengo. Pese a ello, los entrenadores Marcelo Gallardo y Eduardo Domínguez planeaban alinear formaciones competitivas para no perder terreno en el certamen local.

River visita a Estudiantes: hora, TV y probables formaciones del Clausura

Cómo llega River

El equipo de Marcelo Gallardo no mostró aún su mejor versión futbolística, pero acumulaba apenas dos derrotas en lo que va del año, una de ellas justamente frente al Pincha. River se mantenía en carrera en las tres competencias que disputa y buscaba afirmarse en el Clausura.

Gallardo evaluaba variantes en dos posiciones clave: Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos en el lateral derecho, y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo en el mediocampo. Este último está habilitado para jugar el torneo local, aunque suspendido en la Copa. La inclusión del resto del plantel dependía de la recuperación física de los seleccionados que regresaron tras la doble fecha de Eliminatorias.

Cómo llega Estudiantes

Por su parte, Eduardo Domínguez tampoco planeaba guardarse piezas. El Pincha se ubicaba sexto en el Grupo A del Clausura, asegurándose momentáneamente un lugar en octavos de final.

El DT recuperaba a Santiago Ascacíbar, quien se repuso de una molestia física durante la semana. Además, el partido ofrecía un condimento especial: el defensor Leandro González Pírez enfrentaba a River y a Gallardo, tras haber salido del club luego del Mundial de Clubes. En el banco de suplentes también aparecían otros dos exmillonarios: Lucas Alario y Ramiro Funes Mori.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: UNO, La Plata. Fuente: El Once

