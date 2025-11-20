Rosario Central fue premiado con el título de campeón de la Liga Profesional 2025

Es que la Asociación del Fútbol Argentino decidió cambiar una vez más la letra del reglamento e instituir un nuevo título, el de campeón de la Liga, que a partir de ahora será entregado al ganador de la tabla anual.

La noticia se dio a conocer este jueves y es oficial: la AFA le entrega un premio a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber sido el mejor de la tabla anual, un trofeo que no se había otorgado hasta ahora.

La AFA lo anunció en su cuenta de X con estas palabras: “En la reunión de Comité Ejecutivo de la LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025. Estuvieron presentes y recibieron el trofeo: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun”.

https://twitter.com/LigaAFA/status/1991554989085323268?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991554989085323268%7Ctwgr%5Ec3740b8bb6383c532c363a81919eedda85bc47d2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2Fdeportes%2Frosario-central-es-campeon-de-la-liga-profesional-2025.htm

Rosario Central, campeón de Liga 2025

De esta manera, Central se lleva este nuevo trofeo por sus 66 puntos en la tabla anual, producto de sus 18 victorias, 12 empates y dos derrotas (ante Boca e Independiente) entre el Apertura y el Clausura.

Vale aclarar que este premio no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF de este 2025, en donde solo están tres títulos: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores de ambos certámenes, o, si este fuera el mismo equipo, al único ganador con el vencedor de un partido desempate entre los subcampeones de ambas competencias.

Tras la entrega del trofeo a la delegación de Rosario Central, como campeón de la Liga 2025, el presidente del club, Gonzalo Belloso, y el capitán del equipo, Jorge Broun, hablaron ante la prensa.

“Es un plan que viene de varios años. Es un título que se suma de acá a futuro. Super merecido para un club como el nuestro. Nos llevamos una nueva estrella”, afirmó Belloso.

“El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y en los últimos días tomó mayor fuerza”, agregó el dirigente.

“Sentíamos que era algo injusto no tener un premio por terminar primeros en la tabla anual”, concluyó Broun, el arquero de Rosario Central. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com