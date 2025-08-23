Sábado frío, pero despejado

Meteorología

Durante el sábado, “un nuevo centro de altas presiones post-frontal se ubicará sobre el centro y norte del país. Esto asegurará condiciones estables y cielos mayormente despejados. El aire frío se instalará en gran parte del territorio.

Para dicha jornada en nuestra provincia se anuncian mínimas de tres a seis grados, por lo cual no se descarta la probabilidad de heladas. Luego, la presencia de sol hará que las marcas en los termómetros se eleven hasta los 15 o 17 grados.

El domingo seguirán los cielos mayormente despejados en el centro y norte del país. En territorio entrerriano se anuncian registros térmicos similares a los del sábado, aunque las máximas podrían ser algo superiores.

En inicio de la próxima semana persistirá el tiempo muy estable, con cielo soleado, temperaturas mínimas de seis a nueve grados y máximas por encima de los 20°C. Fuente: El Once

