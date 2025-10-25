Sábado inestable y con descenso de temperatura: cómo estarán los próximos días

El SMN renovó el alerta por tormentas y vientos fuertes en gran parte de Entre Ríos. Los fenómenos perderán intensidad durante el sábado, mientras el ingreso de un frente frío provocará un descenso moderado de las temperaturas y condiciones más secas hacia el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes que abarca a los departamentos entrerrianos de Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.

Según informó el organismo, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Para este sábado, se prevé una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 22, en una jornada marcada por condiciones inestables y un progresivo descenso térmico hacia la noche en la región.

En las elecciones de este domingo se votará en todo el país con la Boleta Única de Papel y hay importantes aclaraciones a tener en cuenta a la hora de usar la lapicera y elegir a los candidatos.

“Los fenómenos van a ir perdiendo fuerza”

El meteorólogo Leonardo De Benedictis detalló a Elonce que “con el correr de la mañana de sábado, los fenómenos van a ir perdiendo fuerza. Lo más importante lo vamos a tener entre esta tarde-noche y la primera parte de la madrugada”, advirtió.

Asimismo, precisó que “primero se darán focos aislados, puntuales y después algo más generalizado, abarcando gran parte de Entre Ríos, Santa Fe y la región”. Según explicó, el cambio se debe al avance de un sistema frontal frío que modificará el comportamiento de las temperaturas.

De Benedictis añadió que “ahora será al revés: vamos a tener la rotación al sur, descenso de temperatura y un ambiente más seco”. Además, adelantó que durante el resto del fin de semana “quedará todo más tranquilo. No habrá un gran descenso de temperatura, sino moderado”.

Pronóstico extendido para los próximos días

Domingo: se espera un mejoramiento de las condiciones, con mínima de 12 grados y máxima de 24, y cielo con algunas nubes.

Lunes: la jornada presentará mínima de 13 y máxima de 18 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur.

Martes y miércoles: continuarán las temperaturas templadas, con mínimas de 10 grados y máximas de 21. Predominará el viento del sureste y un ambiente estable y seco en toda la región. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com