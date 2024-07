Scaloni aseguró que puede “repetir” en la final contra Colombia y respaldó a Bielsa

El entrenador de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa en la antesala de la final de la Copa América y dio algunas -leves- señales de la formación, además de referirse a los fuertes dichos del DT de Uruguay.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló en la previa a la final de la Copa América contra Colombia. El entrenador rosarino abordó diversos temas, desde la preparación del equipo hasta la reciente polémica que involucró a Marcelo Bielsa y la Selección de Uruguay.

Scaloni se refirió a posibles cambios en el equipo debido al potente juego aéreo de Colombia y mencionó la posibilidad de que Nicolás Otamendi regrese al once titular. “Tomamos en consideración muchas cosas, pero no cambiamos de posición a los jugadores. Otamendi puede ser una opción, hoy tomaremos la decisión después del entrenamiento”, explicó.

En cuanto a la preparación del equipo para este crucial encuentro, el DT señaló: “Nos preparamos de la mejor manera sabiendo la dificultad que tiene el partido. Con la ilusión de que es una final”. Añadió sobre la estrategia del equipo: “La idea es ser dominantes y que ellos no nos hagan tanto daño”.

Destacando la importancia del partido, Scaloni comentó: “Es una final. Cada una de las finales tiene sus matices. Cualquier equipo que va a jugar una final sabe el condimento que tiene”.

El técnico argentino reconoció el alto nivel del equipo colombiano y sus desafíos: “Es un buen equipo e intentaremos frenarlos. Esa va a ser nuestra idea”. Sobre James Rodríguez, el destacado jugador colombiano, dijo: “Es un gran jugador, es un placer verlo jugar”.

Scaloni también se pronunció sobre la reciente polémica con la Selección de Uruguay y las críticas de Marcelo Bielsa sobre las condiciones del campo de juego tras el primer partido de la fase de grupos frente a Canadá. “Yo ya lo dejé claro porque fuimos los primeros que jugamos, y lo sigo pensando. En la segunda conferencia dije que ya estaba todo dicho porque no había forma de arreglarlo. Tuvimos el sorteo en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa. Me pareció bueno dejar de lado ese tema porque no era favorable para mi equipo, creímos que lo mejor era no hablar del tema porque podría sonar como excusa. Pero es evidente, estoy totalmente de acuerdo respecto a los campos”.

Sobre el altercado entre los jugadores uruguayos y los hinchas colombianos, Scaloni hizo un llamado a la seguridad y a mantener la tranquilidad: “Me gustaría también aclarar lo que ha pasado después del partido de Colombia y Uruguay, en relación a lo de mañana, sobre todo. Creo que tendría que ser una fiesta. A la par de la alegría de poder ganar un título, sería para toda una alegría que termine bien”.

Scaloni defendió la reacción de los jugadores uruguayos: “Las imágenes fueron muy tristes y yo creo que cualquiera que está en esa situación hubiera actuado de esa manera. Nosotros tuvimos un hecho parecido en el Maracaná cuando vimos que había familiares ahí. Nos tuvimos que meter al vestuario y las imágenes son feas. Yo no sé si hay que culpar a alguien o no, pero ver a tu familia en medio de un tumulto, debe ser desesperante. Y yo creo que hay que mirar un poco eso, sobre todo los jugadores que son los principales protagonistas. Les pedimos que sean ejemplos, pero cuando pasa eso, yo no sé cuántos actuarían de otra manera, creo que ninguno”. Fuente: El Once

