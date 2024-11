Scaloni confesó que estuvo cerca de dejar la Selección tras el Mundial: “No estaba bien”

Lionel Scaloni confesó que estuvo cerca de dejar la Selección Argentina tras el Mundial 2022, admitiendo que no estaba bien emocionalmente. Aseguró que la presión y los miedos tras los grandes logros lo llevaron a reflexionar antes de decidir continuar.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, compartió una reveladora reflexión sobre su estado emocional tras la histórica victoria en el Mundial de Qatar 2022 y la consagración en el Maracaná contra Brasil en noviembre de 2023. En una entrevista con Neura Media, Scaloni admitió que estuvo “cerca de irse” de la dirección técnica, revelando que no se encontraba bien tanto a nivel personal como profesional.

“Estuve cerca de irme, no estaba bien“, confesó Scaloni, quien destacó que, tras la victoria en el Mundial y las Copas Americas, había atravesado un período de incertidumbre y cansancio emocional. “Yo dije lo que sentía, que me tomé el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Al final, decidimos seguir adelante, renové las energías que había perdido“, relató el entrenador, quien reconoció que la carga emocional de haber logrado logros tan grandes había comenzado a afectarlo.

Scaloni, quien se mostró sincero acerca de sus sentimientos, indicó que luego de alcanzar el título mundial, comenzaron a surgir “miedos” que nunca había experimentado antes. “Sentía que no estaba al 100%, no estaba cómodo, necesitaba una reflexión. Fue muy pesado lo que pasó después de la histórica coronación en el Mundial de Qatar“, expresó.

En ese sentido, Scaloni habló sobre cómo la responsabilidad de continuar logrando éxitos en un ambiente de expectativas tan altas lo llevó a un proceso de introspección. “Lo hablé con mi esposa, lo hablé con Aimar, pensaba en lo que habíamos logrado, pero también sentía que la gente te pide más. Pararse a pensar no te ayuda“, explicó.

“NO ME LEVANTO PENSANDO QUE SOY CAMPEÓN DEL MUNDO”

A pesar de ser el técnico de la Selección campeona del mundo, Scaloni enfatizó que no vive obsesionado con el título. “No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo. Intento no recordarlo, si no, me costaría dormir“, reveló, dejando en claro que su enfoque está en lo que viene y no en lo logrado.

En otro momento de la entrevista, Scaloni profundizó en su visión sobre el rol de los deportistas como ejemplo para la sociedad. “Ganar no te permite hacer lo que quieras. Lo que tenemos que ser es un ejemplo para la sociedad. Los chicos nos ven y tienen que ver en nosotros un camino a seguir“, señaló.

“Es importante que los jugadores sean conscientes de que deben ser ejemplo no solo por lo que ganamos, sino por cómo nos comportamos“, expresó, destacando el proceso de maduración de algunos jugadores que antes cometían errores y que ahora han mostrado una evolución en ese aspecto.

LA ANÉCDOTA DE SU HIJO Y DYBALA

Finalmente, Scaloni compartió una tierna anécdota personal sobre su hijo, quien se ha convertido en un gran fanático de Paulo Dybala. “Mi hijo está enamorado de Dybala, festeja los goles como Dybala“, contó, revelando que su pequeño imita al delantero de la Roma.

“Lo veo y lo compruebo“, agregó entre risas, mientras la Selección sigue adelante en las Eliminatorias para el Mundial 2026 sin la presencia de Dybala, una de las bajas más importante para esta fecha doble. Fuente: El Once

