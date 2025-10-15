Scaloni tras la goleada argentina: “El amistoso sirve para probar jugadores”

Además, el director técnico campeón del Mundo y bicampeón de América aseguró que todos los jugadores que consiguieron sus primeras convocatorias al seleccionado “son válidos”.

Sobre la vuelta a la titularidad del astro Lionel Messi, quien no había jugado ante Venezuela, Scaloni afirmó haberle consultado al “10” si se sentía en condiciones para jugar, con la “alegría” que le genera poder utilizarlo.

“ES IMPORTANTE PARA ELLOS, NO SE LO VAN A OLVIDAR MÁS.” Lionel Scaloni habló sobre los jugadores que debutaron en la Selección Argentina. 📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Crq44ltWSv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2025

Después de un abultado y lógico triunfo ante una Selección de escaso calibre, el entrenador argentino prefirió enfocarse en la oportunidad de seguir dándole chances a nuevos jugadores.

Sobre esto, Scaloni se quedó conforme con “la posibilidad de ver jugar a chicos convocados por primera vez” y valoró como afrontaron y prepararon el partido, siendo un evento que “es importante para ellos y no se lo olvidan más”.

Además, el DT reafirmó la importancia de los amistosos ante combinados nacionales de menor jerarquía, al recordar que su debut en la mayor se dio en un partido ante Libia.

Sobre el partido, el entrenador comentó que “después se puede debatir si fue fácil o no”, aseguró que “los partidos son válidos y hay que jugarlos” y subrayó que pudo organizar buenos entrenamientos, que fueron “más intensos de lo normal” y lo dejaron satisfecho.

23 triunfos en 29 partidos: así le fue a la Selección Argentina de Scaloni en los amistosos. pic.twitter.com/O2pD2vquBn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2025

El entrenador campeón del Mundo y bicampeón de América también aplaudió la imagen que dejan sus futbolistas, argumentando que es “responsabilidad” del jugador de la Selección demostrarle a la gente “cómo te brindas por la camiseta y también cómo te comportas”, dentro y fuera de la cancha, ya que son ejemplo para muchos niños, asegurando que “además de ser buenos jugadores, tienen que ser buena gente”.

Acerca de la presencia de Messi en este amistoso, en el que repartió dos asistencias, el oriundo de Pujato dijo haberle consultado si se sentía bien físicamente, a lo que recibió una respuesta afirmativa que lo alegró, además de sentir que jugó “como en su casa”, al disputar el partido en el estadio del Inter Miami.

Por último, el DT de 47 años comentó que, a los jugadores nuevos, les da algunos días para acomodarse en el grupo, en los que entiende la aparición de nerviosismo o equivocaciones, y aseguró que la idea es que dos de sus grandes proyectos, los mediocampistas Nicolás Paz y Franco Mastantuono, “puedan convivir en el once titular en un futuro”. Fuente: El Once

