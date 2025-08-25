Schneider acompañó en el Acto Por el Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber

Nogoyá Durante la mañana de hoy, el Presidente Municipal Bernardo Schneider junto a la viceintendenta Desireé Peñaloza, acompañaron a la fuerza policial de la ciudad en el Acto Oficial, con motivo de conmemorarse el 25 de agosto, el “Día de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber”. El mismo se desarrolló en las instalaciones de la Jefatura Departamental Nogoyá.

Allí hubo palabras alusivas a la fecha; se realizó una invocación religiosa a cargo del cura párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, Rafael Micheloud y, por último, el intendente Schneider junto al Jefe Departamental de Nogoyá, Cristian Humberto Koch, colocaron una ofrenda floral ante la placa que recuerda a los caídos.