Schneider acompañó en el Acto Por el Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber
Nogoyá
Durante la mañana de hoy, el Presidente Municipal Bernardo Schneider junto a la viceintendenta Desireé Peñaloza, acompañaron a la fuerza policial de la ciudad en el Acto Oficial, con motivo de conmemorarse el 25 de agosto, el “Día de los Policías Entrerrianos Caídos en Cumplimiento del Deber”. El mismo se desarrolló en las instalaciones de la Jefatura Departamental Nogoyá.
Allí hubo palabras alusivas a la fecha; se realizó una invocación religiosa a cargo del cura párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, Rafael Micheloud y, por último, el intendente Schneider junto al Jefe Departamental de Nogoyá, Cristian Humberto Koch, colocaron una ofrenda floral ante la placa que recuerda a los caídos.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com