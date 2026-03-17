Schneider participó del cumpleaños de “La Carola”

Nogoyá

Durante la mañana hoy, el presidente municipal Bernardo Schneider, la vicepresidente municipal Desireé Peñaloza y el senador Rafael Cavagna estuvieron presentes en los festejos por los 40 años de la Escuela Agrotécnica “La Carola”.

En el acto, que se llevó a cabo en las instalaciones del establecimiento, se brindaron palabras alusivas a la historia del lugar, se destacó la labor de los estudiantes, personal docente y no docente, hubo danzas folclóricas, presentación de la remera de la promoción 2027, el canto en homenaje a la escuela y el tradicional “feliz cumpleaños”.

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