Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Economía Noticias Provinciales

    Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

    Nogoyá Times Posted on

    Haberes de Noviembre

    El gobierno provincial anunció que el próximo lunes comienza el cronograma de pagos para los activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El detalle.
    El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, iniciará el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el martes 9.

     

    Cronograma de pago

     

    Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.

     

    Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.

     

    Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.

     

    Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

     

    Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

     

    Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like