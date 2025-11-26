Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

Cronograma de pago

Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.

Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.

Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.

Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos. Fuente: El Once

