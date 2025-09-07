Se asoma la primavera con cielo despejado: anticipan temperaturas superiores a 20 grados

Con el avance de septiembre, los especialistas destacan que el clima en Entre Ríos tenderá a ofrecer más días soleados y temperaturas templadas, en línea con la estación que se aproxima.

Máximas que superarían los 20 grados

¿Y las temperaturas primaverales? Recién entrada la semana próxima se empezaría a vivir un clima más acorde con esa expectativa.

En promedio, la primera semana de septiembre los valores históricos suelen oscilar entre los 10 grados de mínima y 19 de máxima, en este comienzo atípico del mes de la primavera el termómetro descendió, la semana pasada, a valores que han dejado bajos registros.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, a partir de este lunes, comenzarán las temperaturas más agradables, con mínimas cercanas a los 10 grados y máximas que superarán los 20 durante toda la semana, debido al hecho de que habrá sol y sus rayos esta altura del año logran hacer su parte.

Para Entre Ríos, el SMN anticipa que durante el lunes y martes, se registrarían temperaturas mínimas que rondarán los 9 grados y máximas que superarían los 22 grados.

Para después del 10 de septiembre, en tanto, se anuncia que las temperaturas ya se empezarán a acercar o incluso quedar algo arriba de lo que se esperaría en la estación.

Y de esa manera, se comenzarán a promediar valores térmicos que hagan honor al pronóstico trimestral, que anuncia que entre septiembre y octubre las temperaturas se ubicarán por encima de lo típico para esta etapa del año.

Bajas probabilidades de inestabilidad

“Entre el miércoles y jueves podría generarse un escenario de mayor nubosidad y con probabilidad de lluvias en zonas del sudeste de Córdoba, el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe”, señalaron desde Meteored.

“Si bien el núcleo más comprometido, se ubicaría en esas provincias, Entre Ríos podría verse alcanzada por esa inestabilidad. Las precipitaciones previstas son, por ahora, de carácter disperso y con baja probabilidad”, anticiparon los especialistas.

No obstante, los focos de inestabilidad seguirán siendo posibles en la región central. De confirmarse las lluvias a mitad de semana, se trataría de un evento acotado pero significativo.

Por ahora, los entrerrianos pueden disfrutar de un fin de semana de cielos despejados y temperaturas agradables, con la vista puesta en lo que pueda ocurrir desde el miércoles en adelante. Fuente: El Once

