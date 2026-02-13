Se confirmó el primer caso de sarampión del año en Argentina

Según informaron desde el Gobierno porteño, el joven —que se encontraba vacunado— tuvo contacto con un caso de sarampión y actualmente permanece en aislamiento domiciliario junto a su grupo conviviente. El paciente presentó los primeros síntomas el 9 de febrero y realizó la primera consulta médica al día siguiente.

Durante el período de transmisibilidad y antes de la aparición del cuadro clínico, asistió a un evento en Azul, provincia de Buenos Aires, y visitó la localidad de General Pacheco, donde mantuvo encuentros con familiares y amigos. Las autoridades sanitarias trabajan en la delimitación del radio de contactos para realizar el seguimiento y aplicar medidas de bloqueo.

La investigación epidemiológica determinó que el contagio se produjo durante un vuelo entre Manila (Filipinas) y Sídney (Australia) el pasado 27 de enero. El antecedente había sido reportado previamente por el Centro Nacional de Enlace para Argentina (CNE), lo que permitió iniciar el monitoreo del caso antes de la confirmación definitiva.

En la provincia de Buenos Aires, equipos sanitarios realizan tareas de rastreo, control de esquemas y bloqueo en los distritos de Azul y Tigre. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, subrayó la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos para evitar nuevos contagios.

Preocupación regional

El avance del sarampión en el continente encendió alertas en los organismos internacionales. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que América atraviesa la mayor escalada de casos confirmados en más de una década, con un incremento exponencial respecto de años anteriores.

Durante 2025, el continente notificó 14.891 casos confirmados en 13 países, 32 veces más que en 2024. En las primeras semanas de 2026, al menos siete países ya reportaron más de 1.000 nuevos casos, lo que refleja una aceleración inédita en la transmisión.

En Argentina, la cobertura vacunal se encuentra por debajo del umbral recomendado. Según datos oficiales, en 2024 el 82% de la población recibió la primera dosis contra el sarampión y apenas el 46% la segunda, porcentajes insuficientes para alcanzar la inmunidad colectiva que exige un mínimo del 95%.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud informó que en 2025 se reportaron más de 552.000 casos sospechosos en 179 países, de los cuales cerca de 247.000 fueron confirmados.

Recomendaciones y calendario

Desde el 1 de enero de 2026, el Calendario Nacional de Vacunación establece que la primera dosis contra el sarampión debe aplicarse a los 12 meses de edad. La segunda corresponde a niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024 y debe administrarse entre los 15 y 18 meses. Los nacidos antes de esa fecha completan el esquema a los cinco años,indicó Infobae. El personal de salud debe acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso aplicadas después del primer año de vida o presentar serología IgG positiva.

En el caso de viajeros, se recomienda completar el esquema al menos 15 días antes de la partida. Los niños de seis a once meses deben recibir una “dosis cero”, mientras que adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis o inmunidad comprobada. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes. Fuente: El Once

