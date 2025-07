Se cumplen 31 años del atentado a la AMIA: el mayor el ataque terrorista de la historia argentina

El ataque a la AMIA es considerado el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Murieron 85 personas. Cómo está la investigación a 31 años del hecho y quiénes son los acusados.

El 18 de julio de 1994 se produjo una gran explosión en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires provocada por un coche bomba.

En cuestión de segundos, la sede ubicada en la calle Pasteur y varios edificios cercanos fueron reducidos a escombros. El ataque a la AMIA es considerado el mayor atentado terrorista de la historia argentina.

Hace 31 años, a las 9:53, un coche bomba estalló contra la sede de la AMIA. El ataque provocó la muerte de 85 personas, de las cuales 67 estaban dentro del edificio y otras 18 en la vereda o edificios cercanos.

La magnitud de la explosión fue tal que se sintió en varias manzanas debido a la onda expansiva. Autos, árboles y vidrios de ventanas estallaron hasta seis cuadras a la redonda.

Julio Menajovsky, fotoperiodista argentino, fue uno de los primeros en llegar al lugar ese día. Con su cámara de fotos pudo capturar imágenes del edificio de la AMIA reducido a escombros. Esas fotografías son hoy el documento visual de lo que se vivió ese día y también un recordatorio de una tragedia que luego de tres décadas aún espera por justicia.

Este no fue el único acto terrorista ocurrido en Argentina. En 1992, dos años antes, un vehículo cargado con explosivos impactó contra la fachada de la Embajada de Israel, lo que provocó la muerte de 22 personas y 242 heridos.

La investigación

Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, la causa se vio afectada por trabas y numerosas irregularidades, lo que prácticamente la paralizó por completo. El juicio, que comenzó en septiembre de 2001, concluyó en 2004 con el fallo del Tribunal Oral Federal 3, que declaró nulas todas las acciones debido a las graves irregularidades cometidas en el proceso.

El 25 de octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos acusaron formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y a Hezbollah de llevarlo a cabo.

En 2013, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó de un acuerdo con el Gobierno iraní, que incluía la creación de una Comisión de la Verdad para interrogar en Teherán a los ciudadanos iraníes con órdenes de captura de Interpol.

En enero de 2015, Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios por el supuesto ocultamiento de la implicación de los sospechosos iraníes en el caso AMIA. Horas después, el fiscal apareció muerto en su domicilio de Puerto Madero.

El estado de la causa

En junio pasado el juez federal Daniel Rafecas resolvió que se implementará el juicio en ausencia contra los diez libaneses e iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

Este tipo de procedimiento legal pretende dar continuidad al proceso cuando el acusado se encuentra prófugo o no se puede dar con su paradero.

Los acusados del atentado a la AMIA

A 31 años del atentado a la AMIA, ninguno de los responsables fue arrestado ni juzgado. Los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia. A pesar de que nunca se presentaron ante las autoridades judiciales locales, se realizará un juicio en ausencia que avanzará contra 10 acusados:

Alí Fallahijan, ex ministro de Seguridad; Alí Akbar Velayati, ex Miembro del Parlamento iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria; Ahmad Vahidi, ex ministro del Interior de Irán Hadi Soleimanpour; Mohsen Rabbani, ex agregado cultural iraní en la Argentina; Ahmad Reza Asghari, diplomático iraní; Salman Raouf Salman, el libanés que habría coordinado la fase final del atentado; Abdallah Salman, miembro de Hezbollah, y Hussein Mounir Mouzannar, quien habría tenido un rol similar al de Salman.

En abril de 2024, la Justicia argentina emitió una sentencia histórica respecto al atentado contra la AMIA de 1994, declarando a Irán como un “Estado terrorista” responsable de un delito de lesa humanidad.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dictaminó que Irán planificó el ataque, ejecutado por la organización terrorista Hezbollah. Esta sentencia estableció que los perpetradores podrán ser juzgados en cualquier parte del mundo y sin límites de tiempo.

Actos

El aniversario 31 del atentado contra la AMIA tendrá su centro en los actos que se realizarán este viernes a las 9:30 de la mañana. El organizado por la AMIA y la DAIA, frente al predio donde se produjo el ataque, en Pasteur 633, contará con la presencia del presidente Javier Milei, aunque no hará uso de la palabra. A la misma hora, en Plaza Lavalle, se congregarán los familiares y amigos de las víctimas nucleados en Memoria Activa. Fuente: El Once

