    Se desarrolló la Primera Fecha del Circuito Entrerriano de Beach Voley de Menores

    Posted on

    Nogoyá

    En la jornada de ayer, se completó la 1° fecha del Circuito Entrerriano de beach volley de menores, en las canchas “Ana Gallay” del polideportivo municipal “Cabo 1º Julio César Monzón”. El evento fue organizado por la Coordinación de Deportes y Recreación municipal junto a la profesora Evangelina Gallay.
    Allí participó un número importante de duplas femeninas y masculinas de la ciudad, la región y la provincia.
    Por el Municipio, acompañó la viceintendente Desireé Peñaloza y la encargada de la cartera de deportes Julieta Traverso.
