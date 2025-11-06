Nogoyá Times

    Se entregaron Aportes para Clubes de Nogoyá

    Ciudad

    Hoy la vicepresidente municipal Desireé Peñaloza, la directora de Deportes y Recreación Julieta Traverso y el senador Rafael Cavagna recibieron al secretario de Deportes de Entre Ríos Sebastián Uranga y el director de Deporte Social y Educativo Ricardo Lupi, en el marco de la entrega de subsidios destinados a los Clubes Sirio Libanés presidido por Mauricio Follonier, Deportivo Nogoyá presidido por Julián Amorosi y Libertad presidido por Daniel Koch.
    Los subsidios gestionados por estas instituciones para mejoras de su infraestructura, hoy se concretan gracias al trabajo conjunto y al acompañamiento permanente del Gobierno Local y Provincial.
