Se entregaron Aportes para Clubes de Nogoyá

Ciudad

Hoy la vicepresidente municipal Desireé Peñaloza, la directora de Deportes y Recreación Julieta Traverso y el senador Rafael Cavagna recibieron al secretario de Deportes de Entre Ríos Sebastián Uranga y el director de Deporte Social y Educativo Ricardo Lupi, en el marco de la entrega de subsidios destinados a los Clubes Sirio Libanés presidido por Mauricio Follonier, Deportivo Nogoyá presidido por Julián Amorosi y Libertad presidido por Daniel Koch.