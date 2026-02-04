Se firmó el convenio entre Nación y provincia para la puesta en valor del Palacio San José

En Concepción del Uruguay

El gobernador Rogelio Frigerio, en compañía la vicegobernadora Alicia Aluani, firmó el acta en compañía del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

El gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, firmaron un convenio de colaboración recíproca entre la Provincia y la Nación para la puesta en valor del Palacio San José. En ese marco, Frigerio destacó al Palacio como “el kilómetro cero de la organización nacional”. El acuerdo se rubricó en el Palacio durante el acto conmemorativo por el 174° aniversario de la Batalla de Caseros, ceremonia de la que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y el director del Museo Palacio San José, Carlos Iriarte, entre otras autoridades.

El acto comenzó con un breve relato a cargo de Romani, quien ofreció una introducción a la importancia histórica de la batalla que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852.

La gesta histórica de Justo José de Urquiza, revivida en el Palacio San José

Tras el relato introductorio, el acto continuó con una dramatización de la Batalla de Caseros, llevada a cabo por un grupo de actores locales que representaron los momentos clave de aquella jornada decisiva.

Miguel Gerónimo Galarza fue uno de los personajes más destacados y estratégicamente relevantes durante la Batalla de Caseros y fue recordado en la recorrida que realizaron las autoridades provinciales.

Galarza, nacido en Entre Ríos, fue uno de los principales lugartenientes de Urquiza, lo que le permitió ocupar una posición estratégica durante el enfrentamiento. Durante la Batalla de Caseros, se le asignó un papel clave al mando de tropas federales que participaron activamente en el combate. Como un militar experimentado, Galarza contribuyó a consolidar la fuerza de Urquiza, quien, con su victoria, logró no solo derrotar a Rosas, sino también dar un paso más en la construcción de la Confederación Argentina.

Galarza, nacido en Entre Ríos, fue uno de los principales lugartenientes de Urquiza, lo que le permitió ocupar una posición estratégica durante el enfrentamiento. Durante la Batalla de Caseros, se le asignó un papel clave al mando de tropas federales que participaron activamente en el combate. Como un militar experimentado, Galarza contribuyó a consolidar la fuerza de Urquiza, quien, con su victoria, logró no solo derrotar a Rosas, sino también dar un paso más en la construcción de la Confederación Argentina.

Posteriormente, se firmó el acta del convenio entre Nación, representado por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la provincia, donde trabajarán en conjunto para la puesta en valor del museo y monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com