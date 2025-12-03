Se inaugurará La Temporada de Verano en el Polideportivo

Nogoyá
Desde la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Julieta Traverso, invitaron a los vecinos de los diferentes barrios a participar de la inauguración de la temporada de verano en el Polideportivo Municipal, Cabo 1° Julio Cesar Monzón. El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a la hora 15 en la zona de los natatorios.
Además, se realizara un encuentro de adultos mayores que acompañara la apertura de la pileta al público.
15hs: Apertura pileta, bendición y bienvenida a los adultos mayores.
15:30hs a 17hs: Juegos y Actividades Recreativas para Adultos.
17:00hs: Clase abierta de acuagym. Pileta Libre
18:00hs: Cierre con banda musical.
