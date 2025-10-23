Se inestabiliza el tiempo y se esperan fuertes tormentas: cómo afectarán a Entre Ríos

Qué se espera

El meteorólogo Christian Garavaglia explicó que “habrá tormentas fuertes a severas entre jueves y sábado desplazándose por Argentina”. Asimismo, detalló que mientras en el extremo norte del país podrían alcanzarse picos de hasta 40 °C, en la Patagonia ya ingresaría una masa de aire muy fría. Garavaglia añadió que “se espera que estas tormentas se muevan progresivamente al norte el viernes, con focos fuertes a localmente severos, afectando sectores como Córdoba, San Luis, norte de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán”. En esa línea, advirtió que algunas zonas podrían ser alcanzadas por alertas de grado superior al amarillo.

Situación en Entre Ríos

Para la provincia de Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó para este jueves una mínima rondando los 18 °C y una máxima estimada en 32 °C, con viento del norte y leve probabilidad de lluvias.

Luego, para el viernes se activó un alerta naranja por tormentas para los departamentos de Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Paraná, Diamante, Villaguay y La Paz, donde se anticipó “tormentas fuertes o localmente severas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente”.

En paralelo, se emitió alerta amarilla para otros departamentos (Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Gualeguay e Islas del Ibicuy), donde se estiman lluvias acumuladas entre 40 y 70 mm y ráfagas de hasta 90 km/h.

Alerta para viernes 24

Consecuencias y riesgos

El SMN advirtió que los valores puntuales podrían superar los 100 mm, lo que incrementa el riesgo de inundaciones urbanas, anegamientos viales y caída de ramas o árboles. En efecto, la combinación de abundante agua, viento fuerte y térmicas extremas genera un escenario de alerta para la circulación, las tareas al aire libre y la infraestructura.

Qué viene después

Tras el pasaje de las tormentas, se prevé una mejora temporaria para el fin de semana, seguida de un “intenso e inusual pulso de aire frío” que ingresará en la región pampeana desde el domingo. En ese contexto, se anticipa un brusco descenso de temperatura hacia inicios de la próxima semana, con máximas significativamente por debajo de lo habitual y riesgo de heladas tardías para martes 28 en zonas como La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires. Fuente: El Once

