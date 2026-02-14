Se jugará la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Desde las 19:45 se disputarán dos compromisos: Huracán recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio Tomás Adolfo Ducó, mientras que Talleres de Córdoba será local frente a Gimnasia de Mendoza en el Mario Alberto Kempes.

En el último turno, desde las 22, se enfrentarán Independiente Rivadavia y Belgrano en Mendoza, y Atlético Tucumán ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental Presidente José Fierro.

Huracán

Huracán busca consolidarse en casa

Huracán llega tras conseguir su primera victoria en el torneo, nada menos que en el clásico ante San Lorenzo. Sin embargo, el equipo aún se encuentra fuera de los ocho puestos de clasificación en la Zona B por diferencia de gol. El árbitro será Sebastián Martínez Beligoy y televisará TNT Sports.

Por su parte, Sarmiento de Junín también viene de un triunfo como local frente a Atlético Tucumán y buscará sumar en Parque Patricios para mantenerse en los primeros lugares.

Talleres y Gimnasia, con objetivos distintos

En Córdoba, Talleres intentará reafirmarse tras una campaña irregular en el inicio del campeonato. El equipo dirigido por Carlos Tevez alternó resultados y necesita una victoria para escalar posiciones en la Zona A. El árbitro será Darío Herrera y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Gimnasia de Mendoza, recién ascendido, tuvo un comienzo con altibajos en la máxima categoría. Tras una resonante victoria en Santiago del Estero, sufrió dos derrotas consecutivas y luego volvió a sumar de a tres en condición de local.

Duelo de protagonistas en Mendoza

Independiente Rivadavia buscará mantenerse en la cima de la Zona B cuando reciba a Belgrano en el estadio Juan Bautista Gargantini. El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por TNT Sports.

La Lepra mendocina comenzó el año con puntaje ideal en el Apertura y además avanzó en la Copa Argentina. En tanto, el conjunto cordobés dirigido por Ricardo Zielinski conserva un invicto y viene de ganar en su última presentación, publicó Infobae.

Atlético Tucumán y Estudiantes (RC), necesitados de puntos

En simultáneo, Atlético Tucumán enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el cierre de la jornada. El partido será arbitrado por Daniel Zamora y transmitido por ESPN Premium.

El Decano se ubica en los últimos puestos de la Zona B con apenas dos puntos y necesita sumar para salir del fondo. El conjunto cordobés, recientemente ascendido, también atraviesa un inicio complicado y buscará su primera victoria en el certamen. Fuente: El Once

