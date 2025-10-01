Se licitó la Obra para la Escuela Agrotécnica La Carola

Nogoyá

El Gobierno de Entre Ríos llevó a cabo la apertura de sobres para ejecutar obras en la Escuela Agrotécnica Nº 2 “La Carola”. Participaron de la actividad el presidente municipal @bernardo.schneider y la vice @desireemartapenaloza.

La intervención contempla la refacción de sanitarios y dormitorios, beneficiando a los estudiantes que residen en la institución. Los trabajos comprenden una inversión provincial de 38 millones de pesos.

La obra beneficiará la calidad educativa que se brinda en una de las instituciones de gran relevancia en la región y posibilitará mano de obra a trabajadores locales.