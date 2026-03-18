Se llevó a Cabo la Consulta Pública por Obra de Circunvalación en la Ciudad

Nogoyá

En el marco del Programa Corredores Estratégicos y Gestión Vial Provincial de Entre Ríos, se realizó una consulta pública sobre el anteproyecto de obra denominado “Circunvalación a la Ciudad de Nogoyá” en la Asociación Cultural. Los técnicos y especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Vialidad provincial, que elaboraron el proyecto, brindaron información al respecto.

En este sentido, el presidente municipal Bernardo Schneider destacó: “Esta instancia es de suma importancia no solo para la gestión, sino para que los vecinos, representantes de instituciones, profesionales afín y actores del rubro puedan expresar la opinión o crítica en base al anteproyecto elaborado interdisciplinariamente por una consultora. Es importante decir que la obra actúa como protección ante la crecida del arroyo Nogoyá y como ordenamiento vial del tránsito pesado, que en la actualidad circula dentro de la ciudad”.

C abe destacar que el objetivo primordial apuntó a brindar explicaciones en base a los interrogantes y consultas que realizaron los presentes sobre el proyecto elaborado, que busca ser financiado por el BID.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Alicia Aluani, el senador Rafael Cavagna, el director de Vialidad de Entre Ríos Exequiel Donda, el presidente de la Unidad Ejecutora Provincial Gustavo Cusinato, la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza, funcionarios provinciales, municipales, autoridades de instituciones intermedias y vecinos.