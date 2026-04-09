Se presenta la Obra Teatral “El Club de Las Bataclanas”

Nogoyá

Desde la coordinación de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de Nogoyá, informaron que el próximo domingo 12 de abril a partir de la hora 21, en la sala de la Asociación Cultural Nogoyá, se presentará la Compañía Teatral Municipal “La Fábrica” con la obra: “El Club de las Bataclanas” de Mónica Cabrera, bajo la dirección de Cristhian Ledesma.

Vale destacar la actuación de: Juan Quinodoz; Lucia Jaime; Mirta Rodríguez; Liliana Aladio; Irene Etcheto y Alejandro López. Sonido e iluminación a cargo de Néstor Lencina.

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