Se presentará la Obra “Pynandí los Descalzos” en la Sociedad Italiana

Nogoyá

Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de Nogoyá, se informa que el próximo viernes 15 de agosto, a partir de la hora 20, en la sala del Teatro Sociedad Italiana, se presentará la obra “Pynandí Los Descalzos” de la Compañía de danzas Aromito.

Por otra parte, explicaron que los interesados en adquirir entradas anticipadas, deberán comunicarse al teléfono: 3435-461869.