Se realizará un Taller de MicroTeatro

Nogoyá

El próximo domingo 9 de noviembre, en las instalaciones de la Asociación Cultural Nogoyá, se llevara a cabo un encuentro del Ciclo de Capacitaciones y Talleres “Entre Saberes”, relacionado al microteatro. Dicho taller que estará a cargo de la docente Olivia Reinhartt, se realizara en el horario de 14 a 17 hs., con inscripción previa (libre y gratuita).

Vale destacar que la jornada es organizada por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, en conjunto con la Asociación Cultural Nogoyá y el apoyo del Municipio a través de la coordinación de cultura, turismo y educación.

Inscripción: personalmente en la Asociación o a través de este formulario:

https://forms.gle/Utd5hqi6mubrwHLJ7

PROPUESTA:

El microteatro nos desafía como actores/ actrices y directores/as ya que debido al corto

tiempo, se debe captar la atención de los espectadores desde el primer momento, lograr un impacto rotundo y lograr contar/actuar/vivir una historia condensada en 10 minutos aproximadamente.

Debido al formato de espacios pequeños, las obras pueden

ser representadas en múltiples lugares como en casa, bares, cafés, centros culturales, escuelas, museos, etc.

Pueden participar personas interesadas en la actuación y en la dirección.

