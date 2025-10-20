Se realizó el Festival por el Día de la Madre

Nogoyá
Se llevó a cabo el Festival por el Día de la Madre en el Paseo Los Puentes “Beto García” . Miles de vecinos se dieron cita para disfrutar de la jornada.
La actividad, que fue organizada por el Municipio de Nogoyá, contó con la presencia de artesanos, manualistas, talleres y espacios de bailes y música en vivo.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com