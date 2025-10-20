Se realizó el Festival por el Día de la Madre

Nogoyá

Se llevó a cabo el Festival por el Día de la Madre en el Paseo Los Puentes “Beto García” . Miles de vecinos se dieron cita para disfrutar de la jornada.

La actividad, que fue organizada por el Municipio de Nogoyá, contó con la presencia de artesanos, manualistas, talleres y espacios de bailes y música en vivo.