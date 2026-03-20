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    Se realizó la Vacunación Antigripal en las Residencias de Adultos Mayores

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    En la tarde de hoy, personal de Salud Municipal, junto a la coordinadora de Desarrollo Social, Melisa Acevedo, en el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal, comenzaron a aplicar la dosis en las residencde adultos mayores. Estuvieron presentes en las Residencias Madre Maravilla y Santa Teresita.
    Cabe destacar que la campaña está destinada a:
    ✅ Personal de salud público y privado
    ✅ Embarazadas en cualquier trimestre de gestación
    ✅ Puérperas
    ✅ Niños y niñas de 6 a 24 meses
    ✅ Personas que viven en residencias geriátricas.
    📍 Centros de vacunación y horarios
    * Centro de Salud Dr. Grifoni: 7 a 17 h
    * Centro de Salud Dr. Mello: 7 a 17 h
    * Centro de Salud Dr. Ghiano: 7 a 12 h
    * CIC: 7 a 12 h
    Recordá acercarte con DNI y libreta de vacunación si la tenés.
    💙 Vacunarse es cuidarnos entre todos.
    Puede ser una imagen de acupuntura y hospital
    Puede ser una imagen de hospital
    Puede ser una imagen de una o varias personas
    Puede ser una imagen de una o varias personas y hospital
    Puede ser una imagen de una o varias personas y hospital
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