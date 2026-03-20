Se realizó la Vacunación Antigripal en las Residencias de Adultos Mayores

Nogoyá

En la tarde de hoy, personal de Salud Municipal, junto a la coordinadora de Desarrollo Social, Melisa Acevedo, en el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal, comenzaron a aplicar la dosis en las residencde adultos mayores. Estuvieron presentes en las Residencias Madre Maravilla y Santa Teresita.

Cabe destacar que la campaña está destinada a: Personal de salud público y privado Embarazadas en cualquier trimestre de gestación Puérperas Niños y niñas de 6 a 24 meses Personas que viven en residencias geriátricas.

Centros de vacunación y horarios

* Centro de Salud Dr. Grifoni: 7 a 17 h * Centro de Salud Dr. Mello: 7 a 17 h * Centro de Salud Dr. Ghiano: 7 a 12 h * CIC: 7 a 12 h

Recordá acercarte con DNI y libreta de vacunación si la tenés.

Vacunarse es cuidarnos entre todos.