Se retoma el cronograma de pagos a estatales entrerrianos

Este lunes continúa el pago de haberes de marzo para trabajadores públicos de Entre Ríos. El cronograma se extenderá hasta el jueves según los rangos salariales establecidos.

Este lunes y tras el fin de semana extra largo, se retoma el cronograma de pagos en la administración pública de Entre Ríos.

El gobierno provincial dio inicio al pago de haberes del mes de marzo el pasado miércoles y finaliza el jueves 9 de abril.

Cronograma de pagosLunes 6 de abril (se acredita el jueves 2 de abril): desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.

Martes 7 de abril: desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.

Miércoles 8 de abril: desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.

Jueves 9 de abril: superior a 2.190.001 pesos. Fuente: El Once

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