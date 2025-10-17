Se vendieron un millón de entradas para el Mundial y Argentina está en el top ten de la demanda

Los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden— ocuparon las primeras posiciones de la lista y adquirieron más boletos que nadie. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, completan los diez primeros puestos de países en cuanto a venta de boletos.

“Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después”, declaró Gianni Infantino, presidente de FIFA.

“Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público fue increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya comenzaron a cautivar a los aficionados de todo el mundo. De hecho, fans de más de 200 países y territorios adquirieron entradas, con Canadá, México y Estados Unidos de América, los países anfitriones de esta edición, a la cabeza”.

Los hinchas, incluidos aquellos que no tuvieron suerte en la fase de preventa, pueden ir preparándose para el próximo periodo de venta de entradas, que comenzará el lunes 27 de octubre. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo.

Asimismo, los titulares de boletos que cumplan los requisitos ya tienen a su disposición una plataforma de intercambio oficial en FIFA.com/tickets. El propósito de esta iniciativa es proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas, y está disponible para aficionados sujetos a normativas federales y locales; los residentes en México tendrán acceso a la Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA.

Además, los aficionados ya pueden comprar paquetes de hospitality para partidos individuales o para varios partidos que incluyen boletos en FIFA.com/hospitality. Como siempre, la FIFA les recomienda conseguir sus boletos a través de FIFA.com/tickets, la fuente oficial y recomendada para la Copa Mundial. Los paquetes de hospitality y boletos procedentes de canales de venta no oficiales podrían no ser válidos. Fuente: El Once

