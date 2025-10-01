Se viene el Selectivo Prelaborde

Nogoyá

Este 4 de octubre Nogoyá será la sede del selectivo de Malambo Prelaborde. Será un encuentro de entrerrianía en donde los más representativos llegarán al más argentino de los festivales.

La actividad se desarrollará en el Predio del Ferrocarril, a partir de la hora 14 con el inicio de las diferentes competencias.

Los interesados en participar podrán contactarse y solicitar el reglamento comunicándose al 3435-120130.