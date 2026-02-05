Se viene la Elección de la Representante del Carnaval

Nogoyá
Este 7 de febrero en la cuarta noche del Carnaval, Nogoyá elegirá a su representante para la elección provincial. Serán 7 postulantes que desplegarán la belleza, simpatía, elegancia y la diversión por el escenario ubicado corsódromo de Boulevard Sarmiento.
Las 7 postulantes son:
1- Mailén Medrano, 19 años, representa a Batulazy Promo ‘26
2- Carla Guadalupe Duran, 20 años, representa a Piratas Di Samba Promo ‘26
3- Martina Santucho, 19 años, representa a la Comparsa Maymará
4- Brisa Correa, 19 años, representa a Batuenredados Promo ‘26
5- Candela Aranda, 19 años, representa a Batuamericans Promo ‘26
6- Denise Gómez Turi, 24 años, representa a la Comparsa Forzza Annonima
7- Lucía Seeling Donisi, 32 años, representa a la Comparsa Samba Lelé
El sábado no te lo pierdas, que junto a las pasistas, comparsas, batucadas, baterías y carrozas, podrás disfrutar del carnaval más divertido de la región.
