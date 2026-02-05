Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Se viene la Elección de la Representante del Carnaval

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Este 7 de febrero en la cuarta noche del Carnaval, Nogoyá elegirá a su representante para la elección provincial. Serán 7 postulantes que desplegarán la belleza, simpatía, elegancia y la diversión por el escenario ubicado corsódromo de Boulevard Sarmiento.
    Las 7 postulantes son: ⬇️
    1- Mailén Medrano, 19 años, representa a Batulazy Promo ‘26
    2- Carla Guadalupe Duran, 20 años, representa a Piratas Di Samba Promo ‘26
    3- Martina Santucho, 19 años, representa a la Comparsa Maymará
    4- Brisa Correa, 19 años, representa a Batuenredados Promo ‘26
    5- Candela Aranda, 19 años, representa a Batuamericans Promo ‘26
    6- Denise Gómez Turi, 24 años, representa a la Comparsa Forzza Annonima
    7- Lucía Seeling Donisi, 32 años, representa a la Comparsa Samba Lelé
    🔸️El sábado no te lo pierdas, que junto a las pasistas, comparsas, batucadas, baterías y carrozas, podrás disfrutar del carnaval más divertido de la región.
    Puede ser una imagen de texto que dice "Nogoyá es Carnavale tu 2026 MAILÉN MEDRANO BATULAZY Municipio de Nogoyá"
    Puede ser una imagen de ‎texto que dice "‎Nogoyá es Carnaval tu 2026 CARLA DURÁN PIRATAS DI SAMBA Prratas eم Municipio de Nogoyá‎"‎
    Puede ser una imagen de texto que dice "Nogoyá es Carnavale tu 2026 1 MARTINA SANTUCHO MAYMARÁ Municipio de Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Nogoyá es Carnaval tu 2026 Batuenre 8 atre BRISA CORREA BATUENREDADOS Municipio de Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Nogoyá Carnaval es tu 2026 CANDELA BATUAMERICANS ARANDA Sonnan Municipio Mowe de Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Nogoyá Carnaval es tu 2026 DENISE GÓMEZ FORZZA ANNONIMA Forzza Am Municipio de Nogoyá"
    Puede ser una imagen de texto que dice "Nogoyá es Carnaval tu 2026 Samba e LUCIA SEELING SAMBA LELE Municipio de Nogoyá"

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like