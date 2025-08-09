Segunda convocatoria a las Becas Progresar: cómo inscribirse y requisitos
Fechas de inscripción según la línea de beca
El período de inscripción varía de acuerdo con el tipo de beca:
Educación Obligatoria: hasta el 1 de septiembre.
Educación Superior y Enfermería: hasta el 5 de septiembre.
En todos los casos, las solicitudes deben realizarse de forma virtual.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar
El trámite se realiza desde el sitio oficial de las Becas Progresar o mediante la aplicación Progresar+ para Android. Los pasos son:
Ingresar a la web oficial o a la app Progresar+.
Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse en caso de no tener cuenta.
Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.
Seleccionar la línea de beca deseada: Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería.
Revisar la información y enviar la solicitud.
Una vez realizada la inscripción, es posible consultar el estado de la postulación desde la web o la aplicación oficial.
Quiénes pueden acceder al beneficio
El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años que estudien en instituciones reconocidas por el Ministerio de Capital Humano. En casos especiales, como personas con hijos menores o con discapacidad, el límite de edad se amplía hasta los 35 años.
Las líneas vigentes son:
Progresar Obligatorio: para completar estudios secundarios.
Progresar Superior: para estudiantes terciarios o universitarios.
Progresar Trabajo: para capacitación en oficios o áreas estratégicas.
Progresar Enfermería: para quienes cursen carreras vinculadas a la salud.
Montos vigentes en agosto de 2025
Los valores se mantienen sin cambios respecto a julio:
Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.
Otras líneas Progresar: $28.000 por mes (80% se abona mensualmente y el 20% restante al finalizar el ciclo, con la certificación de alumno regular). Fuente: El Once
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com