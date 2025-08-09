Segunda convocatoria a las Becas Progresar: cómo inscribirse y requisitos

Fechas de inscripción según la línea de beca

El período de inscripción varía de acuerdo con el tipo de beca:

Educación Obligatoria: hasta el 1 de septiembre.

Educación Superior y Enfermería: hasta el 5 de septiembre.

En todos los casos, las solicitudes deben realizarse de forma virtual.

Becas Progresar

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

El trámite se realiza desde el sitio oficial de las Becas Progresar o mediante la aplicación Progresar+ para Android. Los pasos son:

Ingresar a la web oficial o a la app Progresar+.

Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse en caso de no tener cuenta.

Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.

Seleccionar la línea de beca deseada: Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería.

Revisar la información y enviar la solicitud.

Una vez realizada la inscripción, es posible consultar el estado de la postulación desde la web o la aplicación oficial.

Becas Progresar

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años que estudien en instituciones reconocidas por el Ministerio de Capital Humano. En casos especiales, como personas con hijos menores o con discapacidad, el límite de edad se amplía hasta los 35 años.

Las líneas vigentes son:

Progresar Obligatorio: para completar estudios secundarios.

Progresar Superior: para estudiantes terciarios o universitarios.

Progresar Trabajo: para capacitación en oficios o áreas estratégicas.

Progresar Enfermería: para quienes cursen carreras vinculadas a la salud.

Montos vigentes en agosto de 2025

Los valores se mantienen sin cambios respecto a julio:

Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.

Otras líneas Progresar: $28.000 por mes (80% se abona mensualmente y el 20% restante al finalizar el ciclo, con la certificación de alumno regular). Fuente: El Once

