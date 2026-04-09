Seis entrerrianos ganaron más de $4 millones en el Quini: de dónde son

Los pozos millonarios se acumulan y superarán los 6.600 millones de pesos en la próxima jugada.

En el Tradicional, los números sorteados fueron 01-44-16-34-32-31. Al no haber ganadores con seis aciertos, el pozo se incrementó y alcanzará los $1.865.473.924 en el próximo sorteo.

Por su parte, en La Segunda salieron 33-31-15-45-34-03. Tampoco hubo apostadores que acertaran todos los números, por lo que el monto acumulado será igual al del Tradicional: $1.865.473.924.

La Revancha también quedó vacante

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 31-24-36-12-40-18. El pozo quedó sin ganadores y se trasladará al próximo domingo, donde alcanzará los $1.136.508.926.

De esta manera, las tres principales modalidades del Quini 6 quedaron vacantes, lo que incrementó las expectativas de los apostadores de cara al próximo sorteo.

Seis ganadores entrerrianos en el Siempre Sale

En el Siempre Sale, que premia con cuatro, cinco o seis aciertos, los números fueron 08-32-12-23-00-36. En esta modalidad se registraron 66 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán $4.445.707,09 cada uno.

Entre ellos, seis apostadores son de Entre Ríos. Según confirmaron desde el IAFAS a Elonce, los tickets ganadores se registraron en agencias de Larroque, General Galarza, Colonia Yeruá, Villa Domínguez, Concordia y Chajarí.

Cada uno de los ganadores entrerrianos se llevó más de cuatro millones de pesos, en una jornada que, pese a no tener grandes premios en las principales categorías, dejó importantes ganancias en la provincia. Fuente: El Once

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