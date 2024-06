Selección Argentina: Scaloni prepara la vuelta de Messi como titular

En el amistoso ante Ecuador, el astro no fue titular debido a que veía de jugar con el Inter Miami. Para el próximo ensayo de DT de la Albiceleste planea poner desde el inicio al ocho veces ganador del Balón de Oro.

Lionel Scaloni está afinando los últimos detalles de la preparación de la Selección Argentina para la Copa América 2024, y hasta ahora, los resultados han sido positivos. El equipo ha recuperado ritmo físico y futbolístico, los lesionados han mostrado mejoras, se ha ganado un amistoso ante Ecuador, y el compromiso del plantel es alto.

De cara al último ensayo de este viernes contra Guatemala, Scaloni ya tiene varias decisiones claras. La más destacada es que Lionel Messi será titular. El entrenador planea rotar en varios puestos para que todos los jugadores lleguen en óptimas condiciones al inicio del torneo, donde Argentina defenderá su título.

Messi no fue titular en el amistoso contra Ecuador.



Messi no fue titular en el amistoso contra Ecuador, ya que venía de jugar con el Inter Miami. Scaloni optó por no exigirlo demasiado. Sin embargo, ahora la estrategia cambiará, y el astro rosarino irá desde el inicio contra Guatemala. Aunque es probable que Messi no juegue todo el partido, su presencia en el once inicial marcará la pauta.

“El ex Barcelona y PSG entró bien el otro día, se lo vio con un ritmo óptimo y, por supuesto, con la calidad de siempre”, comentó Scaloni. Este partido servirá para que los jugadores que no suelen sumar muchos minutos lleguen en forma al debut en la Copa América, que será el 20 de junio contra Canadá.

Plantel completo y recuperado

Scaloni ha recibido buenas noticias respecto a la recuperación de algunos jugadores clave. Germán Pezzella, quien tenía una microfractura en un dedo, fue exigido a fondo y no sintió molestias. Guido Rodríguez también se mostró recuperado de un fuerte estado gripal. Con estos dos jugadores aptos, el entrenador cuenta con un plantel completo y listo para luchar por el bicampeonato.

Germán Pezzella volvió a entrenar a la par del plante de la Selección.



En la conferencia de prensa previa al 1-0 contra Ecuador, Scaloni habló sobre la competencia interna en varios puestos: “De Paul-Palacios, Paredes-Alexis, Enzo-Lo Celso”. Esto podría indicar que Guido Rodríguez está en una lucha cerrada por un lugar en el equipo, compitiendo con jugadores como Valentín Barco y Valentín Carboni.

Posible formación contra Guatemala

Para el amistoso contra Guatemala, Scaloni podría alinear a Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Con este equipo, el entrenador busca afinar detalles futbolísticos antes del inicio del torneo.

El sábado, Scaloni dará la lista definitiva de 26 jugadores que participarán en la Copa América. Por ahora, todo parece estar en orden y el equipo se encuentra en una situación favorable para afrontar el torneo.

“Veremos qué pasa”, había dicho Messi, reflejando el optimismo y la preparación meticulosa de Scaloni y su equipo. La Scaloneta está lista para defender su título y todo apunta a que llegarán en las mejores condiciones posibles. Fuente: El Once

