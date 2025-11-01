Shell aplicó un nuevo aumento en los combustibles

Desde este sábado 1º de noviembre, las estaciones de servicio Shell modificaron sus precios. Tres de las cuatro variantes registraron incrementos, en el marco del nuevo ajuste impositivo dispuesto por el Gobierno nacional.

La actualización comenzó a regir durante la madrugada y afecta a tres de las cuatro variantes disponibles.

De acuerdo con el relevamiento realizado por Elonce, los valores actuales son los siguientes:

Súper: $1.643

V-Power Nafta: $1.915

Evolux: $1.672

V-Power Diésel: $1.920

El único combustible que no experimentó modificaciones fue el V-Power Diésel, que mantiene el mismo valor del último ajuste aplicado a mediados de octubre.

Comparativa con el aumento anterior

El último incremento de precios se había implementado el 17 de octubre, cuando los valores eran:

Súper: $1.622

V-Power Nafta: $1.878

Evolux: $1.655

V-Power Diésel: $1.891

De esta manera, el aumento aplicado este fin de semana ronda entre $18 y $37 por litro, dependiendo del tipo de combustible.

Impacto del nuevo decreto nacional

El ajuste en las pizarras ocurre en simultáneo con la entrada en vigencia del Decreto 782/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. A través de esa medida, el Gobierno nacional dispuso un nuevo incremento en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, correspondiente a la actualización pendiente del año 2024.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, estableció los siguientes aumentos:

Naftas: suba de $15,557 en el impuesto sobre combustibles líquidos y de $0,953 por litro en el impuesto al CO₂.

Gasoil: incremento de $12,639 por litro en el gravamen general, $6,844 para la alícuota diferencial de regiones como la Patagonia y $1,441 por litro en el tributo al dióxido de carbono. Fuente: El Once

