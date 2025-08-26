Shell aumentó los precios por quinta vez en el mes y también hubo suba en YPF

Combustibles más caros

La petrolera estatal sigue con sus precios variables y en estaciones de servicio se observaron subas en las últimas horas. En tanto, Shell, que había aumentado el viernes, volvió a retocar los valores este martes.

Shell e YPF aumentaron precios de naftas y gasoil. Shell subió los valores de sus combustibles. La petrolera aplicó aumentos en la nafta y el diesel que, en el caso del Premium, ya supera los 1.800 pesos por litro este martes 26 de agosto. Esta medida se da tras los incrementos que había realizado el 1, el 8, el 14 y el 22 de agosto.

La nafta Super fue la que registró un menor porcentaje de aumento, mientras que en el V-Power Diésel es donde más se nota el incremento.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

Nafta Súper: 1526 pesos el litro (antes $1.517)

V-Power Nafta: $1.791 (antes $1.757)

Diésel: $1.592 (antes $1.559)

V-Power Diésel: $1.811 (antes $1.758).

Los valores actualizados de YPF

Mientras tanto, la petrolera estatal sigue con los precios variables manejados desde Buenos Aires. En Paraná, según notaron los automovilistas, la compañía volvió a aplicar cambios en los valores de sus productos, consolidándose la tendencia a la alza.

Nafta Súper: $1.412

Nafta Infinia: $1.630

Diésel 500: $1.447

Diésel Infinia: $1.625

YPF aumentó los descuentos en combustibles

Desde el pasado miércoles 20 de agosto, quienes paguen con la aplicación de la compañía -que compite con Mercado Pago- obtendrán un descuento del 6%, el doble de lo que regía, que era del 3%. En tanto, en las estaciones con autodespacho, la bonificación será aún mayor: del 9%.

El beneficio se aplicará a las cargas realizadas por personas particulares -no empresas- hasta las 6 de la mañana. Horacio Marín, presidente de YPF, también aclaró que el beneficio tendrá un límite mensual. “Serán 150 litros por aplicación por mes”, especificó.

Para los que vayan al autodespacho, que son 6, habrá un 3% adicional, es decir, 9%, señaló Marín. Fuente: El Once

