    Shell subió los precios de los combustibles: los nuevos valores de la nafta y el gasoil

    Desde la medianoche de este viernes, los surtidores reflejan un nuevo incremento de cinco pesos por litro.
    La petrolera Shell aplicó una nueva suba en el precio de sus combustibles, que comenzó a regir desde las 00:00 de este viernes 12 de septiembre y ya impacta en las estaciones de servicio.
    De acuerdo a lo relevado, el incremento fue de cinco pesos por litro en todas las variedades de naftas y gasoil. Así quedaron los valores en los surtidores:

    Nafta Súper: de $1.547 a $1.552

    V-Power Nafta: de $1.806 a $1.811

    Diésel Común: de $1.605 a $1.610

    V-Power Diésel: de $1.824 a $1.829

     

    En paralelo, los valores de YPF presentan una dinámica diferente: la compañía implementó un sistema de precios diferenciados según ciclos de demanda y horarios, lo que genera variaciones diarias y regionales. Además, ofrece un descuento del 6% para quienes abonen con la aplicación móvil YPF App, beneficio que suele estar disponible durante la madrugada. Fuente: El Once

