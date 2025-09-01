Shell subió los precios de los combustibles: los nuevos valores de la nafta y el gasoil

La petrolera aumentó nuevamente los precios de sus combustibles y ya impactó en los surtidores. Los incrementos van del 0,72 al 0,92 por ciento.

Desde las 00:00 horas de este lunes 1 de septiembre, estos son los nuevos valores en los surtidores:

Súper $1.540 el litro (antes $1526)

V-Power Nafta $1.806 (antes $1.791)

Diésel $ 1.605 (antes $1.592)

V-Power Diésel $ 1.824 (antes $1.811)

Los porcentajes de aumentos

Cabe destacar que el porcentaje de aumento de la Nafta Súper es de 0,92%.

En el caso de la V-Power Nafta, es de 0,84%, la Diesel, de 0,82%, y la V-Power Diesel, de 0,72%.

Qué factores repercuten en el precio de los combustibles

Puede ser por “el precio del barril de petróleo, el valor del dólar, el costo de los biocombustibles que por ley se mezclan, los impuestos internos y la manufactura del producto”.

Además, amplió que la cuestión política también incidió en los últimos incrementos: “En un mercado como el argentino, donde YPF concentra el 63% del mercado, la política de precios queda definida por una sola compañía”. Fuente: El Once

