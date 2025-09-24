Shell volvió a aumentar los combustibles: los nuevos valores

La petrolera incrementó este miércoles los precios de sus combustibles. Los valores aumentaron en V-Power Nafta, Evolux Diesel y V-Power Diesel, mientras que la nafta Súper mantuvo su precio. Se trata de la cuarta suba en lo que va de septiembre.

Shell subió precios de combustibles: La petrolera aplicó aumentos de 0,38 a 1,18 por ciento en sus combustibles en las primeras horas de este miércoles, 24 de septiembre. La medida se da tras los incrementos que había realizado el 1, el 12 y el 20 del mes en curso.

La Nafta Super mantuvo su valor, mientras que el resto de los combustibles tuvieron un incremento en su precio.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

Nafta Super: 1.577 pesos el litro (se mantuvo)

V-Power Nafta: $ 1.834 (antes $1.827)

Evolux Diésel: $ 1.634 (antes $1.615)

V-Power Diésel: $ 1.850 (antes $1.843)

Venta de combustibles subió 0,41% interanual

La venta de combustibles en Argentina registró en agosto un incremento del 0,41% en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con un informe difundido por el portal especializado Surtidores. Sin embargo, en la medición mensual contra julio de 2025 se verificó una caída del 2,86%, lo que refleja la persistente inestabilidad en el consumo.

El reporte indicó que los combustibles premium siguen liderando el mercado: la nafta premium creció un 15,56% y el gasoil grado 3 lo hizo en un 10%. En contraste, la nafta súper retrocedió 0,86% y el gasoil G2 mostró una caída más marcada, de 9,29%.

En el detalle por jurisdicciones, solo ocho provincias registraron aumentos interanuales. Santiago del Estero encabezó la lista con un 10,65%, seguida por la provincia de Buenos Aires (7,01%) y San Juan (6,82%). También tuvieron variaciones positivas Formosa (3,38%), San Luis (1,95%), Chaco (1,94%), Salta (1,91%) y Catamarca (0,2%).

En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumuló su séptimo mes consecutivo en baja, con un retroceso del 11,72%. Misiones (-10,56%) y Santa Cruz (-6,52%) completaron el podio de caídas más significativas. Entre las provincias con descensos moderados se encontraron Chubut (-6,42%), Jujuy (-5,41%), La Rioja (-5,39%) y Mendoza (-3,09%), entre otras. Entre Ríos registró un leve retroceso del 0,22%.

Buenos Aires se mantuvo como la provincia de mayor volumen vendido, con 490.833 metros cúbicos. Detrás se ubicaron Córdoba (151.126), Santa Fe (115.012) y CABA (89.789) Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com