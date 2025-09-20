Shell volvió a aumentar los combustibles

Nuevo incremento en los surtidores

Desde este sábado, Shell aplicó una nueva suba en los combustibles. La nafta súper quedó en \$1.577 por litro y la V-Power en \$1.827.

Shell volvió a ajustar los precios de los combustibles en Paraná. Desde este sábado, los automovilistas que se acercan a las estaciones de la firma encuentran valores más altos en todos los surtidores.

Nafta Súper: $1.577

Nafta V-Power: 1.827

Evolux Diesel: $1.615

V-Power Diesel: $1.843

GNC: $860

Subas sucesivas en septiembre

Se trata de un nuevo incremento en los combustibles, que se suma al aplicado el 12 de septiembre, cuando Shell ya había actualizado sus pizarras en Paraná con un ajuste de $5 por litro. Días antes, el 1° de septiembre, también había habido un aumento menor al 1 %, lo que evidencia la frecuencia de las subas en lo que va del mes.

Impacto en el bolsillo

Las estaciones de servicio advierten que los constantes incrementos impactan en la economía diaria de los usuarios, en especial en sectores que dependen del transporte particular o de cargas. Según remarcaron referentes del sector, la formación de precios responde a la evolución del barril de petróleo, la cotización del dólar, impuestos internos y el costo de los biocombustibles. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com