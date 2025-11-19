Shell volvió a aumentar sus combustibles, los nuevos valores

Nogoyá Times

    Durante la madrugada de este miércoles se aplicó otro aumento en los combustibles Shell, la nafta súper aumentó 23 pesos el litro. Es el cuatro incremento en lo que va de noviembre.

    La petrolera Shell volvió a actualizar sus precios, durante la madrugada de este miércoles, registrando el cuarto incremento en lo que va de noviembre. El nuevo ajuste impactó en las cuatro variantes que ofrece la firma.

     

    El primer incremento del mes se había registrado el 1° de noviembre, seguido por otro el 8 de noviembre, luego el 12 de noviembre, y finalmente este nuevo ajuste que comenzó a regir este miércoles 19 reflejando una tendencia sostenida de incrementos consecutivos en el sector.

    Los nuevos valores en las estaciones de Shell

    A partir de este miércoles 19 de noviembre, los precios de los combustibles en las estaciones Shell quedaron establecidos de la siguiente manera:

    Precios nuevos

    Super. $1.699

    Vp NAFTA $1.973

    Evolux. $1.724

    Vp diesel. $1.972

     

    Precios anteriores

    Super. $1.676

    Vp NAFTA $1.929

    Evolux. $1.699

    Vp diesel. $1.964

     

    Porcentaje de aumento

    Super: 1,37%

    Vp NAFTA: 2,28%

    Evolux: 1,47%

    Vp diesel: 0,41%

     

    Impacto de la actualización impositiva

    El nuevo reajuste ocurre en el marco de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), establecida por el Gobierno nacional para noviembre. La medida impacta gradualmente en las pizarras de las principales petroleras del país, que vienen aplicando subas escalonadas para compensar los efectos del incremento tributario y los mayores costos operativos del sector. Fuente: El Once

