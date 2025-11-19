Shell volvió a aumentar sus combustibles, los nuevos valores

Durante la madrugada de este miércoles se aplicó otro aumento en los combustibles Shell, la nafta súper aumentó 23 pesos el litro. Es el cuatro incremento en lo que va de noviembre.

La petrolera Shell volvió a actualizar sus precios, durante la madrugada de este miércoles, registrando el cuarto incremento en lo que va de noviembre. El nuevo ajuste impactó en las cuatro variantes que ofrece la firma.

El primer incremento del mes se había registrado el 1° de noviembre, seguido por otro el 8 de noviembre, luego el 12 de noviembre, y finalmente este nuevo ajuste que comenzó a regir este miércoles 19 reflejando una tendencia sostenida de incrementos consecutivos en el sector.

Los nuevos valores en las estaciones de Shell

A partir de este miércoles 19 de noviembre, los precios de los combustibles en las estaciones Shell quedaron establecidos de la siguiente manera:

Precios nuevos

Super. $1.699

Vp NAFTA $1.973

Evolux. $1.724

Vp diesel. $1.972

Precios anteriores

Super. $1.676

Vp NAFTA $1.929

Evolux. $1.699

Vp diesel. $1.964

Porcentaje de aumento

Super: 1,37%

Vp NAFTA: 2,28%

Evolux: 1,47%

Vp diesel: 0,41%

Impacto de la actualización impositiva

El nuevo reajuste ocurre en el marco de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), establecida por el Gobierno nacional para noviembre. La medida impacta gradualmente en las pizarras de las principales petroleras del país, que vienen aplicando subas escalonadas para compensar los efectos del incremento tributario y los mayores costos operativos del sector. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com