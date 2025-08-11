Sigue el pago de asignaciones y jubilaciones de Anses: quiénes cobran esta semana
El calendario
Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 384.305,37 pesos (314.305,37 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 384.305,37 pesos.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 321.444,30 pesos (251.444,30 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 290.013,76 pesos (220.013,76 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).
En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 112.942 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 367.757 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 56.475 pesos para el primer rango de ingresos.
CRONOGRAMA DE PAGOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2: 12 de agosto
• DNI terminados en 3: 13 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2: 12 de agosto
• DNI terminados en 3: 13 de agosto
• DNI terminados en 4: 14 de agosto
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 11 de agosto
• DNI terminados en 1: 12 de agosto
• DNI terminados en 2: 13 de agosto
• DNI terminados en 3: 14 de agosto
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre. Fuente: El Once
