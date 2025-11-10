Sigue el tiempo estable, pero anuncian cambios: qué fenómenos pronostican

Durante la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado a parcialmente nublado, sin previsión de lluvias. Estas condiciones ofrecerán un día agradable y propicio para actividades al aire libre, aunque el incremento de la humedad hacia la noche podría generar algo de nubosidad en zonas del centro y sur provincial.

El meteorólogo Christian Garavaglia explicó que “el tramo inicial de la semana es el más propenso a la presencia de lluvias y tormentas en distintas regiones, motivadas por el avance lento de una vaguada en altura por la franja central del país”.

Martes con alerta por tormentas fuertes

De acuerdo con el SMN, desde la noche del martes se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con la llegada de lluvias y tormentas fuertes que afectarán a buena parte del territorio entrerriano. El organismo emitió una alerta amarilla para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo”, señala el parte oficial.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían superarse en forma puntual. Para ese día, la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 30 grados, antes del ingreso del frente frío que provocará el cambio de tiempo.

El miércoles comenzaría con lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada, pero con tendencia a mejorar a lo largo del día. El viento rotará al sur y provocará un descenso de las temperaturas, con marcas previstas entre 16 y 26 grados.

Garavaglia amplió que “conforme la vaguada acelere su desplazamiento hacia el este, cruzando el centro de la Argentina, el martes un frente frío asociado avanzará desde el norte de la Patagonia hacia las provincias centrales, trasladando y regenerando áreas de lluvias y tormentas”.

Esta situación marcará una transición hacia condiciones más templadas, con aire más fresco y menor humedad en el ambiente hacia el jueves.

Lo que se espera para el resto de la semana

De cara al jueves y viernes, el pronóstico anticipa un retorno de las condiciones estables, con cielo mayormente despejado y temperaturas que volverán a superar los 27 grados en la mayor parte de Entre Ríos.

El viento norte volverá a dominar el panorama hacia el fin de semana, favoreciendo un nuevo ascenso térmico en el centro y norte del país. “Hacia el próximo fin de semana cabría esperar las temperaturas más altas de la semana en distintos sectores del norte y del oeste de la Argentina, una vez reestablecida la circulación de viento norte”, precisó Garavaglia. Fuente: El Once

