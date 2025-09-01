Sin balotaje en Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y La Libertad Avanza fue cuarta

La Libertad Avanza (LLA), con el diputado Lisandro Almirón como candidato, se ubicó en el cuarto lugar con el 8,2 por ciento, según el escrutinio provisorio.

Así, quedó descartada la posibilidad de que hubiera segunda vuelta, que era el objetivo del peronismo para disputarle al frente radical la gobernación de la provincia.

“Nuevo gobernador en primera vuelta”

Juan Pablo Valdés destacó que el electorado “decidió que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta” y llamó a “trabajar juntos para el futuro”.

Por su parte, el mandatario saliente y senador provincial electo Gustavo Valdés pidió “trabajar en el diálogo” y destacó el trabajo del espacio Provincias Unidas por sostener el “federalismo”.

Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta. Corrientes hoy

“Campaña sucia”

Al hablar en el búnker del frente oficialista, el mandatario señaló que “fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.

Al búnker asistieron gobernadores aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros dirigentes locales como el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, que integró la fórmula junto a Juan Pablo Valdés.

“Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, destacó, desde sus redes sociales, el espacio de Provincias Unidas al que pertenece, el gobernador saliente Gustavo Valdés.

Defensa del “interior del país”

Los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”.

“Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”, destacó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.

“Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte. Te deseo una gran gestión para seguir construyendo una Corrientes que refleje la fuerza del interior productivo. Felicito también a todos los correntinos que este domingo, con responsabilidad y compromiso cívico, acudieron a votar, fortaleciendo así la democracia argentina”, expresó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Por su parte, el gobernador jujeño Carlos Sadir señaló que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”.

“Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”, expresó, por su parte, el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

También se manifestó el PRO, que destacó que “los correntinos ratificaron en las urnas el camino de desarrollo, modernización y transformación que inició Gustavo Valdés y que hoy tiene proyección de futuro con una gestión que sigue mirando hacia adelante”.

“Corrientes demuestra que con trabajo, convicción y equipo se puede construir una provincia que crece, se integra y lidera”, indicó el partido desde sus redes sociales. Fuente: Noticias Argentinas

