Sin lluvias y con temperaturas primaverales: cómo estará el tiempo durante esta semana

Tras un inicio de mes con jornadas frescas y cielos mayormente cubiertos, la provincia comienza a transitar días más templados, en sintonía con la cercanía de la primavera. Según el organismo, no se esperan precipitaciones durante la semana y las temperaturas tendrán un progresivo incremento.

Para este martes se anticipa una notoria mejora en comparación al lunes: las mínimas rondarán los 8°C y las máximas alcanzarán los 21°C, con cielo despejado y viento del suroeste que rotará hacia el norte, favoreciendo un ambiente más cálido hacia la tarde.

El miércoles continuará la tendencia al alza, con valores que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 25°C de máxima, en una jornada de baja nubosidad y condiciones estables.

Por su parte, el jueves presentará un panorama similar, con mínimas cercanas a los 11°C y máximas de 23°C. El cielo se mantendrá despejado, con vientos del este y sin indicios de lluvias.

Calor intenso en el norte argentino

Mientras tanto, el norte del país vivirá un marcado contraste. Para este miércoles se espera un día soleado y estable, con temperaturas que podrían superar los 30°C en el noroeste.

Hacia el próximo fin de semana, las marcas máximas continuarían en ascenso y podrían alcanzar los 35°C en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el este de Salta, consolidando un escenario primaveral con características veraniegas. (Meteored)

