Sin lluvias y con temperaturas primaverales: cómo estará el tiempo durante esta semana

    El SMN pronosticó jornadas soleadas y sin lluvias en Entre Ríos, con un ascenso progresivo de las temperaturas que dejará máximas por encima de los 25 grados hacia mediados de semana. Los detalles
    Tiempo . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el clima en Entre Ríos se mantendrá estable hasta el domingo, con máximas que superarán los 25 grados.

    Tras un inicio de mes con jornadas frescas y cielos mayormente cubiertos, la provincia comienza a transitar días más templados, en sintonía con la cercanía de la primavera. Según el organismo, no se esperan precipitaciones durante la semana y las temperaturas tendrán un progresivo incremento.

     

    Para este martes se anticipa una notoria mejora en comparación al lunes: las mínimas rondarán los 8°C y las máximas alcanzarán los 21°C, con cielo despejado y viento del suroeste que rotará hacia el norte, favoreciendo un ambiente más cálido hacia la tarde.

    El miércoles continuará la tendencia al alza, con valores que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 25°C de máxima, en una jornada de baja nubosidad y condiciones estables.

     

    Por su parte, el jueves presentará un panorama similar, con mínimas cercanas a los 11°C y máximas de 23°C. El cielo se mantendrá despejado, con vientos del este y sin indicios de lluvias.

    Calor intenso en el norte argentino

    Mientras tanto, el norte del país vivirá un marcado contraste. Para este miércoles se espera un día soleado y estable, con temperaturas que podrían superar los 30°C en el noroeste.

     

    Hacia el próximo fin de semana, las marcas máximas continuarían en ascenso y podrían alcanzar los 35°C en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el este de Salta, consolidando un escenario primaveral con características veraniegas. (Meteored)

