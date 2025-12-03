Siniestro Vial y Hurto de Automotor en fragancia

Nogoyá

A las 04:30 hs. personal de Comisaría Villa 3 de Febrero tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en Ruta Nacional 12, entre Sixto Oris y Marchini, viéndose afectados un automóvil Peugeot 307 y un camión Mercedes Benz 1620 que estaba estacionado sobre la banquina. Al arribo de personal policial, el conductor del automóvil no se encontraba en el lugar, siendo localizado minutos más tarde en un bar ubicado en Av. Eva Duarte de Perón, donde se procedió a su identificación y consecuente aprehensión, tras haberse corroborado que el automóvil en cuestión había sido sustraído momentos antes de calle Alem y Belgrano de nuestra ciudad. El masculino aprehendido, de 23 años de edad, fue trasladado en primera instancia al Hospital San Blas para ser examinado, no presentando lesiones, y quedó alojado en calidad de detenido en esta Jefatura Departamental, a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El propietario del auto se hizo presente en el lugar del siniestro y radicó posteriormente formal denuncia en sede Policial.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 03 de diciembre de 2025.-

