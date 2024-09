Skincare de verano: ¿qué cuidado de la piel es mejor?

El verano trae consigo la promesa de días largos, soles brillantes y esa sensación inigualable de libertad. Pero también trae calor, humedad y los rayos UV. Cómo mantener la piel radiante y fresca.

El verano trae consigo la promesa de días largos, soles brillantes y esa sensación inigualable de libertad. Pero también trae calor abrasador, humedad asfixiante, y el constante enemigo invisible: los rayos UV. ¿Cómo podemos, entonces, mantener nuestra piel radiante, fresca, y sin rastro de esa implacable grasa que parece asaltar cada poro cuando el termómetro sube? Bienvenidos al mundo del skincare veraniego, donde menos es más, pero más es mejor. Vamos a desglosar los secretos para un cuidado de la piel idóneo con bloqueador ISDIN esta estación.

Conoce tu tipo de piel antes de cualquier cosa

Antes de comenzar con la aventura de encontrar el régimen perfecto para tu piel este verano, primero necesitas conocer tu tipo de piel. ¿Eres de piel grasa que brilla más que una bola de disco, de piel seca que se siente como un desierto, o de piel mixta, que no sabe si quiere ser el Sáhara o el Amazonas? Identificar tu tipo de piel es crucial porque determinará el tipo de productos que debes usar. No querrás aplicar una crema hidratante ultra pesada en una piel que ya está produciendo suficiente grasa para freír un huevo, ¿verdad? de la misma forma que no aplicarías serum la Roche Posay antes de higienizar tu cara.

Limpieza profunda pero suave: el yin y el yang de tu rutina

En verano, la piel suda más, y eso significa más suciedad y aceites atrapados en los poros. Pero cuidado, no te excedas con la limpieza. El error común es pensar que limpiar tu piel diez veces al día resolverá todos los problemas. Esto no es cierto. De hecho, puede causar más daño que beneficio al eliminar los aceites naturales que protegen tu piel.

Opta por un limpiador suave y un bloqueador ISDIN, preferiblemente uno en gel, que limpie profundamente pero sin resecar. Recuerda, la palabra clave aquí es ‘equilibrio’. Como en una buena novela, necesitas el yin y el yang: limpieza pero suavidad, efectividad pero ternura.

El poder del tónico: ese paso que nadie quiere pero todos necesitan

Ah, el tónico. Ese paso misterioso que muchos omiten porque parece innecesario, pero no podría estar más lejos de la verdad. En verano, el tónico se convierte en tu mejor amigo. Ayuda a estabilizar el pH de la piel, cerrar los poros y prepararla para absorber mejor los tratamientos posteriores.

Un buen tónico bloqueador ISDIN con color debe ser refrescante y astringente, pero no demasiado alcohólico. Busca ingredientes como el ácido salicílico si tienes piel grasa, o extracto de hamamelis para un toque más suave. Es el paso secreto que transforma tu rutina de skincare de básica a avanzada.

Hidratación ligera: agua para la piel, no una sopa

La hidratación es esencial en cualquier rutina de cuidado de la piel, pero en verano, necesitas ser estratégico. Las cremas pesadas están fuera; los geles ligeros están dentro. Opta por una hidratante con base de agua que se absorba rápidamente y no deje una película grasosa.

Ingredientes como el ácido hialurónico son una bendición: atraen la humedad sin obstruir los poros. Si sientes que necesitas un extra de hidratación, busca sérums ligeros que complementen tu hidratante, pero recuerda, menos es más en verano. Es ideal combinarlo con el serum La Roche- Posay si se busca conseguir resultados de limpieza facial óptimos.

Protector solar: el dios supremo del skincare veraniego

Si hay un mandamiento en el mundo del skincare de verano, es este: ¡no olvides el protector solar! Nada más arruinará tu piel más rápido que los rayos ultravioleta. Un protector solar de amplio espectro con al menos SPF 30 es tu nueva religión. Pero espera, no basta con aplicar solo una vez en la mañana y pensar que estás cubierto. No, no, no. La clave es la re-aplicación. Cada dos horas es el mantra, especialmente si estás al aire libre o sudando.

Y no creas que porque estás en la oficina o conduciendo tu coche estás a salvo. Los rayos UV te alcanzarán incluso detrás de los cristales. Así que protege tu piel con devoción y serás recompensado con un cutis brillante y saludable, libre de manchas solares y arrugas prematuras que podrás terminar de cuidar con La Roche- Posay serum.

Productos con antioxidantes: la defensa secreta contra el sol

Cuando pensamos en antioxidantes, solemos pensar en jugos verdes y ensaladas de kale, pero tu piel también necesita antioxidantes. Los antioxidantes como la vitamina C y E ayudan a neutralizar los radicales libres que dañan la piel y que se multiplican con la exposición solar.

Un buen sérum con vitamina C por la mañana puede hacer maravillas. Piensa en él como un escudo invisible que lucha contra los enemigos invisibles. Al igual que los superhéroes, no lo ves, pero sabes que está haciendo su trabajo.

Exfoliación: el arte de deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo

Sí, la exfoliación es importante, pero también peligrosa si se abusa. En verano, la piel tiende a ser más sensible debido a la exposición al sol, por lo que es crucial elegir una exfoliación suave. Opta por exfoliantes químicos suaves, como los que contienen ácido láctico o ácido glicólico, una o dos veces por semana y combínalos con serum La Roche.

Olvídate de los exfoliantes con gránulos grandes que parecen papel de lija; ya no estamos en los años 90. Exfoliar demasiado puede causar más daño que beneficio, así que sé amable con tu piel.

Mascarillas: ese capricho semanal que tu piel agradecerá

No subestimes el poder de una buena mascarilla. Durante el verano, una mascarilla de arcilla puede ayudar a controlar el exceso de grasa, mientras que una mascarilla hidratante puede darle a la piel seca el impulso que necesita. Elige según tu tipo de piel y el problema que desees tratar. Incorporar una mascarilla en tu rutina semanal es como darle a tu piel un día de spa sin salir de casa. Es un lujo que se siente bien y hace maravillas.

Mantén una dieta balanceada y bebe suficiente agua: belleza desde adentro hacia afuera

No podemos olvidar que el cuidado de la piel también viene de adentro. Beber suficiente agua es esencial para mantener la piel hidratada y fresca. Además, una dieta rica en frutas y verduras frescas, que son altas en antioxidantes, ayudará a proteger tu piel desde adentro. Reduce el consumo de alimentos grasos y azucarados que pueden provocar brotes y agravar la piel grasa. Recuerda, eres lo que comes, y tu piel te lo recordará cada día. Fuente: El Once

