Spagnuolo deberá justificar US$55 mil de su caja de seguridad y podría ser imputado

Causa por presunto enriquecimiento ilícito

Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quedó bajo la lupa: Spagnuolo deberá justificar US$55 mil que no figuran en su declaración jurada. El hallazgo en una caja de seguridad podría derivar en una imputación por enriquecimiento ilícito.

La declaración de Cerimedo ante la Justicia resultó un punto de quiebre en la investigación. Durante más de cuatro horas, confirmó el contenido de grabaciones en las que Spagnuolo hacía referencia a un presunto esquema de retornos dentro del organismo. Estos elementos sirvieron de base para que Picardi solicitara el congelamiento de bienes y los allanamientos que derivaron en el hallazgo del dinero.

Foto: Archivo Elonce.

“Estamos ante un caso donde la diferencia patrimonial es contundente y difícil de justificar con ingresos legítimos”, señaló una fuente judicial citada por Noticias Argentinas. La sospecha principal es que los fondos provendrían de un circuito de retornos asociado a contrataciones dentro de la agencia.

El rol de Cerimedo y el impacto de los audios

Además de la caja de seguridad, los procedimientos incluyeron domicilios en barrios privados vinculados a exfuncionarios y empresarios, entre ellos los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina.

La presión judicial y el trasfondo político

El hallazgo de dinero en la caja de seguridad incrementa la presión sobre Spagnuolo, quien quedó bajo la lupa por la brecha entre su patrimonio declarado y lo encontrado por la Justicia. Si no logra justificar el origen de los fondos, será imputado por enriquecimiento ilícito, un delito que contempla penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El caso se suma a un escenario complejo para el Gobierno de Javier Milei, que viene de sufrir un revés en las elecciones legislativas bonaerenses. La posibilidad de que un exfuncionario de alto rango quede implicado en una trama de corrupción en la ANDIS profundiza la crisis política.

La expectativa está puesta en el próximo jueves, cuando se levante el secreto de sumario. Allí podría confirmarse no solo la imputación a Spagnuolo, sino también la situación procesal de otros implicados. Hasta entonces, la investigación avanza con hermetismo, pero el impacto político ya se siente en la Casa Rosada. (Con información de NA)

