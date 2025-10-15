Suben las temperaturas en el norte y llega un cambio de aire al centro del país

En algunos sectores, el calor extremo podría generar sensaciones térmicas aún más elevadas, especialmente durante la tarde, consolidando al norte argentino como la región más cálida del país en esta mitad de semana.

Estabilidad y calor moderado en Entre Ríos

En el centro del país, y particularmente en Entre Ríos, el tiempo se presenta estable y sin probabilidades de lluvias. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas máximas entre 25°C y 27°C, producto del ingreso de aire templado del noreste.

El ambiente será agradable, aunque se notará un moderado aumento de las marcas térmicas respecto de jornadas anteriores. El viento norte continuará predominando durante gran parte del día, antes de rotar al sur hacia la noche por el avance de un frente frío.

Avanza un frente frío desde el sur

Mientras tanto, en la región pampeana y el sur del país, el ingreso de un frente frío comenzará a modificar las condiciones del tiempo. Se espera un cambio en la dirección del viento, que rotará al sur, acompañado por un moderado descenso de las temperaturas y la posibilidad de algunas lluvias aisladas en el extremo sur del corredor agrícola.

Con el paso de este sistema frontal, se prevé un cambio de aire que alcanzará gradualmente el centro del país, aportando condiciones más frescas hacia el final de la semana.

Pronóstico general

Norte del país: temperaturas máximas entre 34°C y 38°C, con ambiente caluroso y sin lluvias.

Centro del país: leve ascenso térmico durante el día y descenso hacia la noche por el ingreso de aire más frío.

Entre Ríos: jornada estable, cielo parcialmente nublado y máximas de hasta 27°C.

Sur pampeano: descenso térmico y probabilidad de lluvias leves. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com