Suben las temperaturas y se esperan máximas de hasta 33°C en la semana

Martes: aumento firme de la temperatura

El martes mostrará un ascenso térmico más pronunciado. La máxima trepará hasta los 30°C y la humedad se hará más presente en distintos sectores de la provincia. Los vientos soplarán en la misma dirección, con intensidades que oscilarán entre los 18 y 22 km/h, aportando una sensación más calurosa.

Mitad de semana: llegan los días más calurosos

El miércoles y el jueves serán las jornadas más destacadas por el calor.

Para el miércoles se espera cielo mayormente despejado y una máxima de 31°C. El jueves, en tanto, podría convertirse en el día más cálido de la semana, con temperaturas que alcanzarían los 33°C bajo condiciones de estabilidad y predominio del sol. Fuente: El Once

